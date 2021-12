Le président Raïssi met en garde contre la réponse militaire ferme de l'Iran aux actions hostiles

Dans un message publié samedi, Raisi a félicité le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) pour avoir lancé un exercice militaire massif dans le sud de l'Iran.

Saluant les forces du CGRI pour avoir protégé la sécurité des nations iraniennes et régionales en même temps, le président a déclaré que le jeu de guerre « Payambar-e Azam 17 (Le Grand Prophète) » était une manifestation claire de la détermination et de la capacité de l'Iran à défendre ses intérêts et la sécurité.

Il a également mis en garde les ennemis contre toute mauvaise action, en disant : «Toute initiative hostile des ennemis sera confrontée à une réponse inclusive et décisive des forces armées de la République islamique d'Iran qui modifiera considérablement les équations stratégiques.»

Dans des commentaires plus tôt ce mois-ci, le chef d'état-major des forces armées iraniennes, le général de division Mohammad Hossein Baqeri, a déclaré que le pays renforçait sans cesse ses capacités de défense.

Il a également noté que les mesures, les réponses et les stratégies de l'Iran contre les mouvements hostiles ont élevé l'industrie de la défense du pays à un niveau si élevé que les puissances étrangères n'osent pas violer les territoires iraniens.