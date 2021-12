La commission mixte du JCPOA se réunira lundi à Vienne

L'Iran et les cinq autres parties au JCPOA ont repris les pourparlers à Vienne le 29 novembre après une interruption de cinq mois, marquant le premier cycle de négociations sous l'administration du président Ebrahim Raïssi et le septième au total.

Au cours du septième cycle des pourparlers de Vienne, l'Iran a présenté deux projets de textes, qui traitent, séparément, de la levée des sanctions américaines et du retour de l'Iran à ses engagements nucléaires dans le cadre du JCPOA. Téhéran a également indiqué qu'il préparait un troisième projet de texte sur la vérification de la levée des sanctions.

L'Iran et le groupe de pays P4+1 ont repris les pourparlers dans la capitale autrichienne le 9 décembre après avoir été interrompus le 3 décembre, lorsque les participants sont retournés dans leurs capitales pour des consultations supplémentaires sur les deux projets de propositions que Téhéran avait présentés.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, a déclaré jeudi que la République islamique poursuivrait avec sérieux les négociations pour la levée des sanctions imposées au pays dans la capitale autrichienne, soulignant que Téhéran ne ferait jamais de concessions excessives à la partie adverse.

«Nous annonçons explicitement que nous poursuivrons nos négociations sérieuses à Vienne avec bonne volonté et sérieux et en vue de parvenir à un bon accord, et nous espérons que les autres parties continueront également [les pourparlers] avec la même approche», a ajouté Amir-Abdollahian.

Il a recommandé que les cinq signataires restants du JCPOA n'aient aucun doute sur le fait que « s'ils veulent donner une concession et obtenir 10 concessions [en retour], la République islamique d'Iran n'acceptera jamais une telle approche ».