Amirabdollahian souligne la nécessité d'efforts bilatéraux pour accroître le volume des échanges Iran-Oman

Hossein Amir-Abdollahian a fait ces remarques lors d'une réunion avec Cheikh Khalifa bin Ali bin Issa al-Harthy, sous-secrétaire aux Affaires diplomatiques du ministère omanais des Affaires étrangères, à Téhéran samedi.

Amir-Abdollahian a déclaré que l'amélioration et l'élargissement des relations avec les pays voisins sont la priorité de la politique étrangère de l'administration Ebrahim Raeisi, notant que l'Iran attache une grande importance à ses liens avec Oman en tant que voisin.

Il a également souligné la nécessité d'efforts bilatéraux pour accroître le volume des échanges entre les deux pays afin qu'il atteigne le niveau des relations amicales entre les deux parties.

Ailleurs dans ses propos, le haut diplomate iranien a exprimé l'espoir que les efforts déployés par tous les pays de la région, en particulier l'Iran et Oman, ouvriraient la voie à la fin de la crise yéménite.

Pour sa part, al-Harthy a également espéré que la crise yéménite se terminerait le plus tôt possible, ajoutant que son pays se réjouissait des moyens pacifiques et diplomatiques de réduire les problèmes régionaux.

Le diplomate omanais est en Iran pour une réunion du comité consultatif stratégique conjoint Iran-Oman.

Ces dernières années, l'Iran a cherché à étendre ses relations commerciales avec les pays de la région, défiant les complots américains visant à isoler le pays par le biais de sanctions. L'administration Raeisi s'est particulièrement attachée à développer des relations plus étroites avec les pays voisins. Les échanges entre Téhéran et Mascate ont régulièrement augmenté en 2021.