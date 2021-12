Le Chef de la Justice iranienne a félicité la naissance de Jésus-Christ

Dans son message de félicitations Gholam Hossein Mohseni Ejei a déclaré : « L'adoration et la louange de la manifestation suprême de la justice, de la vérité et de la beauté, est l'horizon infini vers lequel les prophètes divins, y compris Jésus ont toujours invité l'homme, et la nature chercheuse de Dieu de l'homme y a été inclinée tout au long de l'histoire ; Mais malheureusement aujourd'hui, les puissances dominantes du monde avec leur oppression, leur discrimination et leurs crimes vicieux, ont rendu justice à l'abattoir de leurs extravagances et ont pris les sociétés humaines du rayon radieux de justice et d'équité, de paix et de prospérité qui est l'idéal de Jésus de Marie et tous les prophètes sont partis. »

« À l'occasion de l'anniversaire de la naissance du prophète céleste et du prophète de paix et de miséricorde, il nous appartient de lever le drapeau de la justice contre les dirigeants oppresseurs où que nous soyons dans le monde, afin que notre monde d'aujourd'hui soit plus proche des beaux idéaux des prophètes célestes. », a ajouté le chef de la justice iranienne.

« Je félicite la naissance de Jésus-Christ à tous les vrais adeptes de Jésus fils de Marie partout dans le monde, en particulier nos chers compatriotes chrétiens, et pour lui et tous les monothéistes cherchant justice, je vous souhaite paix et bonheur. », a conclu Mohseni Ejei.

Suivez l'IRNA francophone sur Twitter @Irnafrench