Les questions de garanties et de vérification de la levée des sanctions «les principaux points des nouvelles discussion àVienne (Téhéran)

S'adressant à des journalistes lundi à Téhéran, Hossein Amirabdollahian a donné des détails sur le sujet qui va être discuté lors du nouveau cycle des pourparlers du JCPOA, qui débutera aujourd'hui à Vienne.

Selon le haut diplomate, les principaux sujets du prochain cycle de pourparlers seront « les assurances et la vérification ».

« Le nouveau cycle de pourparlers débutera aujourd'hui à Vienne. Aujourd'hui, nous avons un document mutuellement acceptable sur la table des négociations, que nous considérons comme le (résultat des) documents des 1er et 15 décembre, à la fois sur la question nucléaire et sur les sanctions », a expliqué Amirabdollahian.

Il a déclaré que le document de juin 2020 a été laissé de côté, car un nouveau document conjoint a été convenu. «À partir d'aujourd'hui, notre négociation commencera à tourner autour de ce document commun.»

Le ministre des Affaires étrangères a noté que ce qui compte le plus pour l'Iran, c'est que le contenu des documents et les discussions conduiraient à la conclusion que l'Iran pourra vendre son pétrole facilement et sans aucune limite, recevoir les revenus pétroliers sous forme de dans ses comptes bancaires, et profiter de tous les avantages économiques du JCPOA dans divers secteurs.

L'Iran et les cinq autres parties au JCPOA - la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la France, la Russie et la Chine - ont repris les pourparlers à Vienne le 29 novembre après une interruption de cinq mois, marquant le premier cycle de négociations sous l'administration du président Ebrahim Raisi et le septième globalement.

Au cours du septième cycle des pourparlers de Vienne, l'Iran a présenté deux projets de textes qui traitent, séparément, de la levée des sanctions américaines et du retour de l'Iran à ses engagements nucléaires dans le cadre du JCPOA. Téhéran a également indiqué qu'il préparait un troisième projet de texte sur la vérification de la levée des sanctions.

Le huitième cycle des pourparlers débutera aujourd'hui à Vienne.