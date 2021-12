Le 8e cycle des pourparlers de Vienne démarre aujourd'hui

Le 8e cycle de pourparlers débutera aujourd'hui à Vienne dans le but de lever les sanctions imposées contre l'Iran et d'examiner la mise en œuvre des engagements des parties au JCPOA, en particulier les États-Unis et la troïka E3.

L'équipe de négociation iranienne, dirigée par Ali Bagheri Kani en tant que principal négociateur iranien, devrait rester sur le lieu des négociations pendant plusieurs jours, car le nouveau cycle de pourparlers nucléaires est probablement prolongé de plus de 10 jours. Le Plan d'action global commun, communément appelé accord nucléaire iranien ou accord iranien, est un accord sur le programme nucléaire iranien conclu à Vienne le 14 juillet 2015, entre l'Iran et le P5+1 (les cinq membres permanents des Nations Unies Conseil de sécurité (Chine, France, Russie, Royaume-Uni, États-Unis et Allemagne) avec l'Union européenne.

Les négociations formelles vers le JCPOA ont commencé avec l'adoption du Plan d'action conjoint, un accord intérimaire signé entre l'Iran et les pays du P5+1 en novembre 2013. L'Iran et les pays du P5+1 ont engagé des négociations pour les 20 prochains mois et, en avril 2015, a convenu d'un cadre pour l'accord final. En juillet 2015, l'Iran et le P5+1 ont confirmé un accord sur le plan, ainsi que l'« accord de feuille de route » entre l'Iran et l'AIEA.

Après que l'administration Trump a certifié à deux reprises la conformité de l'Iran en 2017, en mai 2018, les États-Unis se sont retirés du JCPOA, Trump s'étant engagé à négocier un meilleur accord. Trump a quitté ses fonctions sans tenir cet engagement et les analystes ont déterminé que l'Iran s'était rapproché du développement d'une arme nucléaire depuis le retrait américain. Début 2021, des discussions entre les parties à l'accord initial ont eu lieu à Vienne. Mais en raison de l'élection d'un nouveau président en Iran, les réunions sont suspendues depuis juin.

L'Iran cherche à obtenir de l'UE l'assurance qu'il n'y aura pas de répétition du retrait unilatéral des États-Unis. Le 14 octobre 2021, l'Iran et l'UE ont convenu de poursuivre les négociations à Bruxelles. En octobre 2021, l'ambassadeur de Russie auprès de l'Agence internationale de l'énergie atomique des Nations Unies à Vienne, Mikhaïl Oulianov, a qualifié la demande de l'Iran que les États-Unis ne se retirent pas à nouveau du JCPOA « logique et justifiable ». Le président Joe Biden avait auparavant refusé de donner à l'Iran de telles assurances.

Une déclaration conjointe des dirigeants de la France, de l'Allemagne, du Royaume-Uni et des États-Unis le 30 octobre a salué « l'engagement clairement démontré du président Biden à remettre les États-Unis en pleine conformité avec le JCPOA et à rester en pleine conformité, tant que l'Iran même.» Les pourparlers ont repris à Vienne le 29 novembre 2021, en présence de représentants d'Iran, de Chine, de France, d'Allemagne, de Russie et du Royaume-Uni.

Après le septième tour, les négociateurs occidentaux ont qualifié les nouvelles propositions de l'Iran d'« inacceptables » et ont vu peu de chances de réussite des négociations à moins que l'Iran ne change sa position. Les négociateurs iraniens ont insisté pour que les États-Unis lèvent d'abord toutes les sanctions avant que l'Iran ne réduise son programme nucléaire, contredisant l'interprétation précédente de « conformité pour conformité ».