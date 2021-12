Les principaux négociateurs iraniens, russes et chinois se réunissent avant le 8e cycle des pourparlers de Vienne

Mikhaïl Oulianov, l'ambassadeur de Russie auprès des organisations internationales dans la capitale autrichienne, qui dirige également la délégation de son pays aux pourparlers de Vienne, a déclaré dans un tweet que les délégations des trois pays se sont rencontrées lundi matin avant le huitième cycle de pourparlers, qui devrait se dérouler en cours dans l'après-midi.

Il a ajouté que la réunion visait à comparer les notes avant le début officiel du nouveau cycle de pourparlers sur la levée des sanctions entre l'Iran et les cinq signataires restants de l'accord nucléaire de 2015, officiellement connu sous le nom de Plan d'action global commun (JCPOA), qui a été abandonnée par les États-Unis trois ans après sa conclusion.

Les négociateurs en chef représentant l'Iran, la Chine et la Russie -- Ali Bagheri Kani, Wang Qun et Ulyanov -- ont assisté à la réunion.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, a déclaré plus tôt lundi que les questions de garanties et de vérification de la levée des sanctions étaient les principaux points des nouvelles discussions.

Amir-Abdollahian a noté que les pourparlers seront basés sur un nouveau document conjoint et acceptable conclu par les parties au début du mois.

«Aujourd'hui, nous avons un projet de document commun et acceptable que nous appelons les projets du 1er et du 15 décembre, qui couvre à la fois la question nucléaire et les sanctions.

C'est-à-dire que nous avons mis de côté le projet de juin 2021 et avons proposé un nouveau projet commun, et à partir d'aujourd'hui, les négociations se concentreront sur ce projet », a déclaré le plus haut diplomate iranien.

« Le problème le plus important pour nous est qu'en vertu de ces conditions et de ces problèmes, nous atteindrions un point où, premièrement, le pétrole iranien serait vendu sans aucune limite et son argent serait déposé sur les comptes des banques iraniennes en devises étrangères, de sorte que , nous serions en mesure de profiter de tous les avantages économiques [du JCPOA] dans différents secteurs.»