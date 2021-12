Amirabdollahian souligne le rôle important des Iraniens vivant à l'étranger dans les progrès diplomatiques

Dans un article publié sur Instagram lundi, il a évoqué la politique «équilibrée, dynamique et intelligente» du gouvernement iranien de coopération avec les pays voisins et les progrès de la diplomatie économique et a déclaré que l'Iran était désormais tout à fait déterminé à ouvrir plus que jamais les portes de la coopération bilatérale et multilatérale.

À cet égard, les Iraniens vivant à l'étranger jouent un rôle important, a-t-il écrit.

Il a écrit que le ministère des Affaires étrangères était prêt à offrir des facilités à ces Iraniens.