Le président Raïssi invité début 2022 en Russie

Selon le correspondant politique de l'IRNA, Ali Bahadori Jahromi mardi lors de sa deuxième conférence de presse félicitant la naissance de Jésus-Christ à tous les compatriotes, en particulier les chrétiens, a exprimé l'espoir que nous puissions continuer sur la voie des prophètes et des justes.

Bahadori Jahromi a déclaré à propos de l'heure et de la raison de la visite du président Seyed Ibrahim Raïssi en Russie : « Conformément aux interactions stratégiques entre l'Iran et la Russie, M. Poutine a invité notre président à effectuer une visite en Russie, qui aura lieu au début de la nouvelle année. »

« Ce voyage s'inscrit dans le cadre de la politique du pays de renforcement et de développement des relations bilatérales et multilatérales avec la priorité des pays de la région et avec l'accent et la priorité des questions de coopération commerciale et économique. Le vice-président iranien aux affaires politiques finalisera les détails de ce voyage. », a annoncé le porte-parole du gouvernement.

