Levée des sanctions : ouverture des réunions d'expertise à Vienne

Selon le correspondant de l’IRNA sur place, les pourparlers sont axés sur un accord conclu lors de la réunion d’hier lundi 27 décembre de la Commission mixte, et les représentants des pays participant aux pourparlers ont souligné la priorité de lever les sanctions illégales et oppressives imposées par les Etats-Unis contre l’Iran au lendemain du retrait en 2018 de Washington du Pacte international de 2015 sur le nucléaire iranien.

Les réunions d’expertise doivent se pencher sur les cadres, les critères et les modalités de la vérification de la levée des sanctions et des garanties (comme les souhaite l’Iran) que les actions illégales des États-Unis ne se reproduiront pas.

Les rapports indiquent que l'autre partie a accepté la base des demandes de l'Iran et la feuille de route pour sa réalisation sera suivie par des experts. Les questions liées aux sanctions financières et bancaires seront également à l'ordre du jour des pays participant aux pourparlers de Vienne dans les deux jours à venir.

Pour la République islamique d'Iran plus l'autre partie est sérieuse pour la levée des sanctions et plus la volonté d'accepter les mécanismes envisagés par la RII, en particulier dans les deux questions de vérification et de garantie, demeure sérieuse, plus les parties engagées dans les négociations se rapproche d’un accord.

Le huitième cycle de pourparlers sur la levée des sanctions a débuté hier soir par une réunion de la commission mixte présidée par Ali Bagheri, négociateur principal de la République islamique d'Iran, et Enrique Mora, secrétaire général adjoint du Service européen pour l'action extérieure.

Lors de la réunion, qui s'est tenue avec la participation des délégations de l'Iran, des 4 + 1 (Chine, Russie, France, Royaume-Uni + Allemagne) et de l'Union européenne à l'hôtel Coburg de Vienne, des discussions ont eu lieu sur la manière de poursuivre les pourparlers.

Le négociateur principal de notre pays, Ali Bagheri Kani, lors de la réunion, se référant aux progrès réalisés lors du cycle précédent, a souligné la nécessité de lever les sanctions et de fournir des garanties objectives et suffisantes par la partie d’en face à l’Iran. Il a dit « prête » la délégation iranienne pour des sérieuses interactions et l'avancement des pourparlers.

Contrairement à certaines affirmations diffusées par les médias, le huitième cycle de pourparlers sur la levée des sanctions à Vienne se poursuit, et uniquement le week-end (à partir de jeudi) en raison du Nouvel An et de la fermeture des services de l'hôtel Coburg (où se réunissent les délégations négociatrices), les négociations sont temporairement interrompues pour une pause de trois jours.

Les pourparlers entre les représentants d’Iran et des 4+1, repris hier, lundi 27 décembre, avec la réunion de la Commission mixte du JCPOA, se poursuivront jusqu'à jeudi, et après trois jours de pause, seront repris à partir du 3 janvier 2022.

Selon le correspondant de l’Iran sur place les experts iraniens et des 4+1 travaillent depuis mardi matin (28 déc 2021) sur des mécanismes permettant la levée des sanctions anti-iraniennes et la réduction du risque d'un nouveau retrait américain du JCPOA

Les États-Unis ont quitté unilatéralement le Plan global d’action conjoint sur le nucléaire iranien de 2018 (PGAC, JCPOA selon son acronyme anglais) sous la présidence de Donald Trump et rétabli les restrictions oppressives. En retour et face à l’échec des parties signataires européennes à honorer leurs engagements liés au Pacte envers l’Iran, Téhéran a progressivement abandonné, au titre du pacte multilatéral, ses engagements.