Iran : hausse de 40 % de la valeur des exportations non pétrolières au cours des 9 premiers mois de l’année 1400

« Ce chiffre a dépassé les exportations totales d'un an enregistrées l’année dernière (1399), et devraient atteindre 47 milliards de dollars d'ici la fin de l'année », a-t-il déclaré, selon l’IRNA mardi 28 décembre 2021.

Selon les prévisions, si la tendance actuelle du commerce extérieur de notre pays se poursuit, il atteindra 98 milliards de dollars d'ici la fin de l'année.

Il a poursuivi : « Depuis le début de cette année à la mi-décembre, 122 millions et 500 mille tonnes de marchandises d'une valeur de 72 milliards et cent millions de dollars ont été échangées entre l'Iran et d'autres pays, ce qui représente 11% en poids et 38% en valeur par rapport à la même période, l'année dernière. »

Il a ajouté : « Sur le total des échanges effectués au cours de la période mentionnée, 92 millions et 300 mille tonnes, d'une valeur de 35 milliards et cent millions de dollars, sont alloués aux exportations, ce qui représente une augmentation de 8% en termes de poids et 40% en termes de valeur par rapport à la même période l'année dernière. »

