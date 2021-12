Patrimoine culturel : l’Iran parmi les 10 premiers pays au monde

Selon le groupe culturel de l’IRNA, l'inscription de 26 œuvres culturelles, historiques et naturelles sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, après l’avènement de la Révolution islamique montre le poids culturel, historique et civilisationnel de l'Iran.

Selon le groupe culturel de l’IRNA, l'inscription de 26 œuvres culturelles, historiques et naturelles sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, après l’avènement de la Révolution islamique montre le poids culturel, historique et civilisationnel de l'Iran. Des œuvres dont l'enregistrement et la présentation conduisent non seulement au développement du tourisme culturel en Iran, mais encore promeuvent la place et le poids culturels du pays plurimillénaire au sein de la communauté internationale.

Avant la Révolution islamique, aucun des monuments culturels, historiques et naturels du pays n'avait été inscrit sur la Liste du patrimoine mondial.

Ispahan

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench