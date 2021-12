La communauté arménienne d’Iran a sacrifié de nombreux martyrs à la patrie

Au cours de cette visite, Hosseini a félicité la famille de Vargen Adamyan, l'un des martyrs iraniens arméniens de la guerre imposée, pour la fête de Noël et du Nouvel An chrétien.

Selon le vice-président iranien, lors de la défense sacrée, la communauté arménienne a joué un rôle important et inoubliable, sacrifiant de nombreux martyrs et vétérans à la patrie et à la révolution.

« Beaucoup de nos compatriotes arméniens et représentants des minorités religieuses se sont levés jusqu'à la fin de leur vie pour défendre notre terre et notre patrie pendant les années de défense sacrée. Les martyrs arméniens se sont tenus en première ligne et ont combattu l'ennemi pour défendre leur terre. », a conclu le vice-président iranien aux Affaires parlementaires.

