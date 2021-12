L’assassinat du général Soleimani: le procès des coupables aura lieu dans deux mois

Kazem Gharibabadi a souligné que parce que l'assassinat a été mené par le gouvernement américain, la plupart des auteurs sont américains.

«L'instigateur de cet acte terroriste est le régime américain, qui a fait qu'un grand nombre d'accusés dans cette affaire soient américains», a-t-il déclaré, quelques jours avant le deuxième anniversaire de l'assassinat du lieutenant-général Qassem Soleimani en Irak.

Gharibabadi a expliqué que plus de 120 auteurs ont été identifiés, des mandats d'arrêt ont été émis pour plus de 40 et des représentants judiciaires ont été envoyés dans 9 pays pour poursuivre l'affaire.

«Trois pays de la région et trois pays hors de la région sont impliqués dans l'affaire de l'assassinat des martyrs Soleimani et Abu Mahdi al-Muhandis.»

Notant que Trump était le principal auteur de l'acte odieux, le responsable iranien a déclaré qu'une volonté internationale et la coopération d'Interpol sont nécessaires pour arrêter les criminels.

Avec ses compagnons, dont le chef adjoint des Unités de mobilisation populaire (PMU) irakiennes, Abu Mahdi al-Muhandis, le général Soleimani a été la cible d'une frappe de drones américains près de l'aéroport international de Bagdad le 5 janvier 2020.

L'assassinat américain, directement ordonné par Trump, a suscité une vague de condamnations de la part de responsables et de mouvements du monde entier et a déclenché d'énormes protestations publiques dans toute la région.

Tôt le 8 janvier, le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) iranien a ciblé la base aérienne américaine d'Ain al-Assad dans la province occidentale d'Anbar en Irak avec un barrage de missiles pour riposter à l'assassinat du général Soleimani.

L'Iran dit que ses représailles ne sont pas terminées.

Selon Gharibabadi, le procès des coupables se tiendra dans deux mois.

« L'inculpation des auteurs de l'assassinat du martyr sera transmise à la Cour de justice de Téhéran dans deux mois », a-t-il déclaré.

Il a également déclaré que l'Iran et l'Irak avaient mis en place un comité d'enquête conjoint pour suivre l'affaire, ajoutant que les deux parties avaient échangé des informations sur le crime orchestré par les États-Unis.

« Nous avons demandé à l'Irak d'accélérer l'enquête afin que les verdicts nécessaires puissent être rendus [plus tôt] », a fait remarquer Gharibabadi.

Le responsable judiciaire a également critiqué les forums internationaux pour leur silence face à l'acte atroce.

«Tant que ces deux poids deux mesures prévaudront dans le monde, l'administration de la justice ne sera pas facile, mais nous avons la responsabilité d'agir et d'essayer de persuader l'opinion publique mondiale, indépendamment de ces contradictions et deux poids deux mesures», a-t-il ajouté.