L’Iranien Taremi devient le meilleur joueur international d'Asie en 2021

Mehdi Taremi, un joueur de l'équipe de football de Porto Portugal, qui est apparu le plus régulièrement dans les sondages de l'AFC cette année, figurait parmi les 10 meilleurs joueurs d'Asie 20 fois au cours de l'année.

Taremi a commencé 2021 avec une touche fulgurante, marquant six fois en janvier et remportant des nominations pendant sept semaines consécutives du 9 janvier au 24 février, l'aidant à figurer sur la liste hebdomadaire de l'AFC pas moins de 13 fois avant la fin mai.

Ses 27 buts au cours de l'année civile comprenaient des buts contre la Juventus, Liverpool et Chelsea, ce dernier ayant été élu But de la saison de l'UEFA Champions League, et le joueur de 29 ans est désormais confortablement installé parmi les meilleurs joueurs d'Asie.