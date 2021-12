L'Iran interdit les voyageurs non iraniens en provenance de France, du Danemark et de Norvège

Iran Air, communément connu sous le nom de Homa, a déclaré mercredi dans un communiqué que dans le but d'empêcher la propagation du coronavirus dans le pays, les voyageurs sur les vols internationaux doivent remplir de nouvelles conditions avant de se rendre en Iran.

Iran Air a déclaré que les voyageurs non iraniens qui ont résidé en France, en Grande-Bretagne, au Danemark et en Norvège au cours des 14 derniers jours, ou qui ont été sur une route de transit vers ces pays ne peuvent pas entrer en Iran jusqu'à nouvel ordre.

Tous les voyageurs âgés de plus de 13 ans à bord des vols vers l'Iran doivent avoir passé un test PCR dans les 72 heures précédant le décollage du vol et avoir des résultats de test négatifs en anglais.

Le communiqué indique également que tous les passagers de plus de 12 ans ayant la nationalité non iranienne, en plus du test PCR, doivent avoir une carte de vaccination contre le coronavirus en anglais et doivent avoir reçu le vaccin au cours des 14 derniers jours.