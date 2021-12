Le chef de l’IRNA appelle la France à jouer un rôle pivot dans les pourparlers de Vienne

Naderi a déclaré lors de sa rencontre avec l'ambassadeur de France à Téhéran Philippe Thiébaut mercredi : La politique du nouveau gouvernement iranien est de développer les relations avec différents pays, et notre approche à l'IRNA est la même.

Il a précisé que la France peut jouer un rôle indépendant vers des intérêts communs avec l'Iran, et a déclaré : Les attentes de l'opinion publique iranienne vis-à-vis de la France après la sortie des Etats-Unis de l'accord nucléaire ont été différentes de ce qui s'est passé dans la réalité, puisque nous avons assisté au départ d'entreprises françaises d'Iran en contradiction avec notre perception du rôle de la France dans ses relations avec la communauté internationale.

Le nouveau gouvernement iranien s'est engagé sérieusement dans les négociations de Vienne et cherche à résoudre le problème afin que les intérêts du peuple iranien soient garantis.Ce sérieux a été démontré à la fois dans les paquets proposés et dans le contenu des négociations.

Il a souligné la nécessité pour les responsables et les médias d'être vigilants pour éviter les malentendus dans les relations entre les deux pays et les négociations de Vienne, ajoutant : Compte tenu du sérieux de l'Iran dans les négociations, la France peut jouer un rôle pivot, d'autant plus que le président iranien, depuis le début du nouveau gouvernement, a passé de nombreux appels téléphoniques avec son homologue français.

Il a déclaré que l'Iran souligne que les négociations aboutiront à une conclusion dès que possible, ajoutant : L'Iran s'est rendu à Vienne avec une grande équipe et un programme opérationnel et exécutif, ce qui indique sa quête pour parvenir à un résultat qui corresponde aux intérêts du peuple iranien.

Le directeur général de l’IRNA a fait référence à la coopération économique passée entre les deux pays au cours des dernières années et a déclaré : Bien que les entreprises françaises aient quitté l'Iran suite à la sortie des Etats-Unis de l'accord nucléaire, les potentiels de coopération entre les deux pays sont disponibles dans des domaines tels que l'industrie automobile, les transports et l'énergie, et nous, en tant que média, pouvons aider à établir des relations.

Pour sa part, l'ambassadeur de France a évoqué lors de la rencontre les relations entre les deux pays ces derniers mois et les trois longs contacts qui ont eu lieu entre les deux présidents depuis que le président Raïssi a remporté la présidence et a déclaré : Ce qui est important, ce sont des pourparlers francs accompagnés du respect des positions de chacun, et nous sommes pleinement conscients de la volonté sérieuse de l'Iran de négocier.

Depuis le début de la nouvelle année, la France assumera la présidence tournante de l'Union européenne pour une durée de 6 mois, et cela peut constituer une période très propice au développement des relations entre l'Iran et la France. De même qu'entre l'Iran et l'Europe, c'est une bonne période pour prendre des décisions et des initiatives, a ajouté l’ambassadeur.

M. Thiébaut a qualifié les négociations de Vienne d'importantes et a déclaré : L'Iran et la France suivent les négociations avec sérieux, et comme l'a dit M. Amir Abdollahian, ces négociations avancent sur une bonne voie.

«Nous poursuivons un objectif commun avec l'Iran, qui est le retour rapide des Etats-Unis à l'accord nucléaire, et les négociateurs cherchent à parvenir à un accord qui serve les intérêts de l'Iran, de la France et de toutes les autres parties dans les plus brefs délais».

Le diplomate a estimé que les désaccords étaient normaux et a déclaré : Nous cherchons à résoudre les différends afin que les intérêts de l'Iran et des autres parties soient protégés, et nous devons travailler pour que ces négociations aboutissent dans les plus brefs délais.

M. Thiébaut a qualifié les négociations de Vienne de très compliquées et a ajouté : Il y a des représentants de divers secteurs en Iran dans les négociations de Vienne, et les délégations iranienne et française ont des entretiens réguliers en marge des négociations.

Il a estimé que la demande et la volonté de son pays est de parvenir à un accord dans les plus brefs délais, et a déclaré : Nous savons que l'Iran n'est pas venu à Vienne uniquement pour négocier, mais plutôt pour parvenir à un accord, et que notre demande vient dans ce contexte aussi.

Il a déclaré le désir d'une coopération médiatique entre les deux parties et a déclaré : Nous devons aider à éliminer les malentendus dans l'opinion publique des deux pays.

Soulignant la longue histoire de coopération économique entre l'Iran et la France, l'ambassadeur de France a déclaré : Nous avons pris conscience de la volonté du gouvernement iranien et de son accent sur le développement de la diplomatie économique, et que cette coopération peut commencer sur la base de nouveaux piliers.

La coopération économique doit recommencer, et cela peut être basé sur les priorités du nouveau gouvernement iranien, et nous sommes prêts à coopérer dans le cadre de ces priorités, a conclu M. l’ambassadeur.