3e jour des pourparlers intensifs à Vienne axés sur la levée des sanctions

Selon le correspondant politique de l'IRNA, le troisième jour du huitième cycle des pourparlers de Vienne s'est écoulé alors que les parties européennes, qui cherchaient jusqu’ présent à donner les moindres concessions à l’Iran et lui arracher le plus, sont désormais en réunions bilatérales et multilatérales avec la délégation iranienne ces derniers jours. Dans un changement de cap, Ils cherchent à réviser leurs positions sur l'Iran, fruit de l'insistance de la délégation iranienne sur ses positions légitimes.

Dans le cadre des accords précédents, des réunions ont eu lieu mercredi 29 décembre portant sur les questions liées à la levée des sanctions, aux garanties et à la vérification au niveau bilatéral et multilatéral au niveau des chefs de délégation. De même un groupe de travail sur les questions nucléaires et retour aux engagements, est au menu pour aujourd'hui jeudi.

Aussi, malgré les obstacles dressés par le camp occidental, l’ambiance des négociations est dans son ensemble « positivement », selon les participants.

Ali Bagheri, le négociateur en chef de notre pays, a rencontré mercredi Enrique Mora, secrétaire général du Service européen pour l'action extérieure, poursuivant ses consultations.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench