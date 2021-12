Pourparlers de Vienne : le principal négociateur iranien souligne de « bon progrès » concernant la levée des sanctions

A la veille des vacances du Nouvel An ce jeudi 30 décembre qui impose une courte pause aux pourparlers de Vienne, Ali Bagheri Kani, s’exprimant aux micros des journalistes basés à Vienne, a déclaré, « Au cours des derniers jours du huitième cycle de pourparlers, les discussions ont porté principalement sur la levée des sanctions. »

Il a ajouté : « Les dialogues et les interactions entre la partie iranienne et le camp d’en face se sont poursuivis dans plusieurs domaines. Plusieurs sessions ont eu lieu sur la question de la vérification (de la levée des sanctions)avec le coordinateur de la Commission mixte et avec la partie européenne. »

Bagheri a poursuivi : « Dans le domaine de la levée des sanctions, des correspondances ont été faites entre les deux parties et des progrès relativement bons ont été réalisés au cours de ces premiers jours du huitième tour. »

Il a exprimé l'espoir de voir après quelques jours de répit dus aux vacances de fin d'année, un travail plus sérieux être poursuivi sur la question de la levée des sanctions par les différentes parties.

