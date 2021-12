Le gouvernement a commencé à interagir sérieusement avec le monde (Raïssi)

Lors de sa visite dans la province de Qom, le président Ebrahim Raïssi a rencontré vendredi le grand ayatollah Abdullah Javadi Amoli.

Au début de la réunion, l'ayatollah Raïssi a présenté un rapport sur la situation dans le pays et le programme du gouvernement dans le domaine des voyages provinciaux, et a fait référence à la réunion d'hier soir du Conseil administratif de Qom et a ajouté «Ce qui a été décidé pour le développement de Qom sera sérieusement poursuivi».

Evoquant certains projets semi-finis dans la province de Qom, Raïssi a souligné : «Ces projets sont sous les yeux des gens et ils souffrent, nous devons donc les finaliser le plus rapidement possible».

Raïssi a également qualifié les conditions d'approvisionnement en produits de base et le montant de ses réserves d'acceptables et a déclaré : «L'intention du gouvernement n'est pas de poursuivre des politiques inflationnistes dans le domaine de l'économie».

Se référant à la politique du 13e gouvernement dans le domaine des relations extérieures, le président a déclaré : «Le gouvernement a commencé à interagir avec le monde et ses voisins avec sérieux. Les exportations de l'Iran vers certains pays voisins ont augmenté ces derniers mois».

«Compte tenu des nombreuses capacités qui existent dans le pays, je suis convaincu que nous pouvons changer la situation dans l'intérêt de la population», a-t-il déclaré.

Le Grand Ayatollah Javadi Amoli a également souhaité la bienvenue à l'Ayatollah Raisi lors de cette réunion et a commémoré l'anniversaire du 9 Dey (30 décembre) et a évoqué les questions nationales et étrangères.

Se référant à la nécessité de prêter attention à la dignité des personnes dans la prise de décisions et de politiques économiques, il a déclaré : « Nous devons prêter attention à la dignité des personnes, comme le Tout-Puissant l'a ordonné ».

Déclarant que les responsables du pays doivent avoir à la fois des capacités de gestion et de la patience pour s'occuper des affaires, l'ayatollah Javadi Amoli a déclaré : « Aujourd'hui, nous devons aider les propriétaires d'usines et les acteurs de l'industrie et les soutenir afin qu'ils ne fassent pas fausse route ».

Se référant à ses réunions avec d'anciens responsables, en particulier des responsables de la politique étrangère, il a déclaré: «J'ai souligné lors de ces réunions que nous ne devrions pas couper les liens avec le monde, mais mon conseil est que chaque fois que vous serrez la main d'étrangers, comptez vos doigts».

L'ayatollah Javadi Amoli a évoqué sa récente rencontre avec le ministre des Affaires étrangères et a déclaré : « J'ai dit à M. Amir Abdollahian que nous ne devrions pas être en colère contre un pays, mais qu'ils devraient être polis avec nous et, d'autre part, nous devrions faire attention à l'indépendance du pays».

Il a dit : « Les responsables et les gestionnaires doivent faire de gros efforts et savoir que l'organisation de l'économie du pays nécessite un travail scientifique précis ».