Le court métrage iranien "Domestique" au 4e Festival new yorkais Meihodo

Selon le groupe culturel de l’IRNA, le Mihodo Film Festival se tiendra à New York, aux États-Unis, et les œuvres seront examinées en février (février-mars).

Le grand prix de ce festival américain est le Golden Award, le Silver Award et le Bronze Award pour respectivement 20 000 $, 10 000 $, 5 000 $ et 3 000 $. Les gagnants de ce festival seront annoncés le 10 mars 2022.

Le court métrage « domestique » a un sujet social.

Le synopsis du film déclare: La maison de M. Hormoz est due à une dette hypothécaire bancaire et des problèmes financiers l'ont saisi, lui et sa famille, leur causant des problèmes.

Le scénariste et réalisateur de ce film est Mohammad Hossein Karimi et son producteur est Yasser Kahiapour et Mohammad Golshan.

Raw International est responsable de la distribution mondiale de ce film.