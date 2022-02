Croissance exponentielle de la population musulmane d'ici 2030 sur le sous-continent indien (Eurasia Review)

« Peut-être à cause des problèmes de banque de vote des minorités et des pauvres qui croient en une main de travail supplémentaire », note l’article.

Selon la source, la population de l'Inde a augmenté rapidement, passant d'environ 350 millions en 1947 à environ 1,16 milliard aujourd'hui. La population de l'Inde devrait atteindre 1,65 milliard d'habitants d'ici 2050, faisant de l'Inde le pays le plus peuplé du monde, battant la Chine sur cette seule question ! Certains se félicitent que le taux de croissance ait maintenant ralenti, mais est-il question de se réjouir lorsque les problèmes futurs se présentent à vous ? La gravité de la menace que présente l'explosion démographique n'est pas remarquée par les décideurs politiques du pays et les implications de l'explosion démographique semblent être perdues dans les luttes politiques entre les partis. Il n'y a pas de stratégie claire sur la façon de faire face à la croissance démographique exponentielle qui continue d'avoir un effet déstabilisateur sur la société, peut-on lire dans l’article.

« Au Pakistan, une situation dangereuse a été créée en ayant l'un des taux de croissance démographique les plus élevés au monde. Cela constitue une grave menace pour la sécurité intérieure compte tenu de la mauvaise éducation de la madrasa et de la mauvaise économie. Le Pakistan est désormais le cinquième pays le plus peuplé du monde avec un taux de croissance de 2,4% par an, quatre à cinq millions d'enfants s'ajoutent chaque année aux chiffres existants, ce qui signifie que la population en 2030 sera d'environ 300 millions. Avec une population en croissance rapide et un faible taux de croissance économique, le Pakistan fait face à une situation catastrophique. Ces conditions alarmantes ont créé des problèmes sociaux qui ne peuvent être traités de manière adéquate, à moins que la croissance démographique ne soit maîtrisée », prétend toujours l’Eurasia Review.

Le centre pour la vie sociale et religieuse du Pew Institute prévoit que la population musulmane mondiale augmentera de 35 % au cours des 20 prochaines années, passant de 1,6 milliard cette année-là à 2,2 milliards d'ici 2030. Le taux de croissance mondial des musulmans sera presque le double du taux de croissance de la population non musulmane au cours de la prochaine décennie, et le taux de croissance annuel moyen de la population musulmane sera de 1,5 %, soit près du double du taux de croissance de 0,7 % de non-musulmans. Si la tendance actuelle se poursuit, d'ici 2030, les musulmans représenteront 26,4 % des 8,3 milliards d'habitants de la planète.

