Le Hamas salue la suspension de l'adhésion du régime sioniste à l'Union africaine

Le mouvement a appelé le comité à traiter la question conformément aux valeurs et principes de l'Union africaine, qui s'oppose à l'occupation et à la discrimination raciale, et défend le droit du peuple palestinien à l'autodétermination et à l'autodétermination.

Le Hamas a salué les positions de tous les pays africains qui se sont opposés à l'adhésion du régime sioniste en tant que membre observateur, déclarant que ces positions reflètent la cohérence et l'alignement de ces pays avec les principes originaux de l'Union africaine et la protection continue des droits légitimes du peuple palestinien.

Plus de 200 personnalités africaines éminentes ont également condamné l'adhésion d'Israël en août dernier, appelant à l'expulsion d'Israël de l'UA en tant que membre observateur.

