Analyste espagnol : la culture de la résistance garantit la survie de la Révolution islamique

Selon l'IRNA, la Révolution islamique d'Iran du 13 février 1979 est le développement politique le plus important du XXe siècle au Moyen-Orient. La Révolution islamique, en même temps qu'elle a fourni les moyens de l'indépendance de l'Iran vis-à-vis du camp occidental, et donc l'Iran est entré en scène politique en tant que puissance régionale indépendante effective, après environ un demi-siècle et malgré les mesures déstabilisatrices de l'opposition et des ennemis, et se tient toujours fermement sur ses pieds.

Carlos Paz, écrivain et analyste politique de Madrid, en Espagne, a fait part à l’IRNA de son point de vue sur la Révolution islamique en Iran.

Expliquant les raisons pour lesquelles des puissances telles que les États-Unis et certains de ses alliés occidentaux se sont toujours opposés à la révolution islamique, l'expert espagnol a déclaré : « Les États-Unis se sont battus de toutes leurs forces pour empêcher la naissance et le développement de la révolution. Les États ne le peuvent pas laisser l'Iran exister avec la structure actuelle parce que l'Iran est complètement opposé à ses plans pour le Moyen-Orient. Nous devons comprendre que le but ultime des États-Unis dans la région est de défendre les intérêts du régime sioniste, et donc l'Iran est le plus grand ennemi imaginable. C'est pourquoi les problèmes de l'Iran de ce point de vue ne finiront jamais, et c'est une haine forte. »

« la révolution islamique a mis fin à de nombreuses injustices et corruptions qui existaient sous l'ancien régime iranien. De plus, je suis convaincu que ce système politique est directement lié à l'existence et à l'essence du peuple iranien, et c'est très important. Et c'est pourquoi l'Iran, après des épreuves très terribles, a surmonté toutes les adversités qui existaient pour vaincre la révolution. », a noté cet expert espagnol.

L'analyste espagnol estime que le défi auquel l'Iran doit faire face, maintenant, est d'adapter la révolution au fil du temps à la modernité, sans perdre sa nature, ainsi que de connecter et de transférer l'importance de continuer ce qui a commencé pour les nouvelles générations qui n'ont pas vécu l'émergence de la révolution en 1979.

Paz en réponse à la question selon laquelle malgré le fait qu'au cours des 43 dernières années, la révolution islamique d'Iran a toujours été confrontée à des pressions extérieures telles que huit années de guerre imposée et de vastes sanctions économiques étrangères, quel facteur a causé la révolution islamique d'Iran malgré toutes ces pressions ont été et sont très fortes", a déclaré l'étranger, qui a pu se tenir debout sur ses deux pieds.

« Une guerre imposée de huit ans soutenue par l'Occident peu après le début de la révolution, les actions israéliennes visant à isoler l'Iran par la communauté internationale, ainsi que les actes terroristes de divers groupes, les sanctions économiques sévères ou des campagnes médiatiques qui servent le double objectif de ternir l'image de l'Iran à l'étranger et de créer de l'instabilité chez lui. », a énuméré l’analyste espagnol en tant que les défis majeurs de la République islamique.

« L'explication de la raison pour laquelle la révolution a continué son chemin après des épreuves aussi difficiles doit être recherchée dans trois facteurs ; Un patriotisme profond qui existe chez le peuple iranien au-delà de la situation politique. Une « culture de résistance » qui a conduit les Iraniens à ne pas se rendre, à répondre à l'injustice et au rejet de l'imposition étrangère. Et aussi dans la foi profonde dans la connaissance des conditions et de la justesse de la manière dont elles se trouvent. », a souligné Paz.

« L’indépendance et la liberté sont deux très beaux mots et deux concepts et aspirations de tout être humain, bien qu'en Occident ces concepts aient perdu son sens mais en Iran ils aient largement conservé son sens. », a martelé Carlos Paz.