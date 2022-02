Les désaccords refont surface entre les États-Unis et Israël sur la relance de l'accord iranien de 2015

Le conseiller israélien à la sécurité nationale, Eyal Hulata, a déclaré au cabinet israélien que Tel-Aviv se préparait à un scénario où les pourparlers entre l'Iran et les cinq parties restantes à l'accord de 2015 dans la capitale autrichienne, Vienne, pourraient aboutir à un nouvel accord qui ne servirait pas son intérêt, Axios a cité quatre ministres, qui ont assisté à la réunion, comme disant.

Il a également déclaré que le régime israélien se préparait à un scénario où aucun accord n'est conclu et où le programme nucléaire iranien «se poursuit sans aucune restriction».

Au sommet de la réunion, le Premier ministre israélien Naftali Bennett a également déclaré qu'un accord avec l'Iran, selon les termes en cours de négociation à Vienne, compromettrait la capacité d'Israël à "gérer" le programme nucléaire de Téhéran, a rapporté Axios.

«Quiconque pense qu'un accord augmentera la stabilité - se trompe», a déclaré Bennett, au mépris de l'objectif déclaré de l'administration Biden d'essayer de rejoindre l'accord nucléaire.

Plus tard dans la journée, Bennett et Biden ont tenu un appel téléphonique, au cours duquel ils ont discuté des pourparlers de Vienne.

L'appel téléphonique n'a apparemment pas réussi à convaincre Washington de se ranger du côté de Tel-Aviv sur cette question, alors que l'envoyé spécial américain pour l'Iran, Robert Malley, a déclaré dimanche soir que «le président (Joe) Biden veut toujours que nous négociions à Vienne».

Malley a ajouté qu'il se rendrait bientôt à Vienne pour le prochain cycle de pourparlers, soulignant que la relance de l'accord est «dans notre intérêt».

« Nous reviendrons la semaine prochaine. C'est un symbole ou un signe de notre conviction persistante qu'il ne s'agit pas d'un cadavre, que nous devons le faire revivre parce que c'est dans notre intérêt», a déclaré Malley à MSNBC dans une interview.

L'accord sur le nucléaire s'appelle officiellement le Plan d'action global conjoint (JCPOA). Des négociations ont été lancées en avril 2021 sous l'administration Biden pour que les États-Unis reviennent au JCPOA et lèvent les sanctions américaines en échange du retour de l'Iran à ses obligations nucléaires.

L'ancien président américain Donald Trump a lancé la politique de pression maximale contre l'Iran en 2018 après avoir retiré les États-Unis du JCPOA - une décision applaudie par l'ancien Premier ministre du régime israélien Benjamin Netanyahu, qui s'était ouvertement opposé au prédécesseur de Trump, Barack Obama, lorsque l’accord a été signé.

Alors que Bennett a initialement ralenti le retour des États-Unis au JCPOA et a adopté une attitude beaucoup moins provocatrice envers l'accord que Netanyahu, il a commencé ces dernières années à ressembler de plus en plus à l'ancien Premier ministre israélien à propos de la politique de Washington envers l'Iran.

Bennett a ouvertement annoncé qu'un JCPOA relancé ne serait pas acceptable pour Israël. « Nous devons être honnêtes en disant que nous avons des désaccords avec les États-Unis, notre grand ami. De notre point de vue, l'Iran joue avec une main très faible et bluffe. Ce mensonge doit être dénoncé et il faut leur donner le choix entre la survie du régime ou une poursuite de la course aux capacités nucléaires, et il ne faut pas leur faire un cadeau de dizaines de milliards… Quoi qu'il en soit, même si un accord est signé, il ne nous liera pas », a-t-il récemment déclaré.

Un rapport du New York Times a également déclaré : « Les dirigeants israéliens disent qu'ils veulent une garantie de l'administration Biden que Washington ne cherchera pas à restreindre leur campagne de sabotage, même si un nouvel accord nucléaire est conclu.

Les pourparlers de Vienne devraient reprendre mardi après une courte pause, au cours de laquelle les négociateurs sont retournés dans leurs capitales respectives pour de nouvelles consultations.