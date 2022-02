Défilés en véhicule à Téhéran pour le 43e anniversaire de la Révolution islamique en plein Covid19

Téhéran (IRNA)- Mohsen Mahmoudi, chef du Conseil de coordination de la propagande islamique dans la province de Téhéran, a déclaré qu’à cause de la situation du covid19 à Téhéran et afin de protéger la santé des gens, la procession à l'occasion de l'anniversaire de la victoire de la révolution iranienne sera se tiendra à Téhéran en voiture et en moto.

«En raison de l'importance de maintenir la santé des gens dans le contexte de l'épidémie de coronavirus, cette année, la procession à l'occasion de l'anniversaire de la victoire de la révolution iranienne se déroulera sur des voitures et des motos», a-t-il déclaré. Le 11 février 1979 (22 bahman) est l'anniversaire de la victoire de la révolution islamique en Iran, le pouvoir de Shah Mohamad Reza Pahlavi a été renversé et le pouvoir de Ruhollah Khomeiny a été établi. Ce jour est le dernier jour de la décennie Fajr. La décade de Fajr correspond aux dix jours du 12 au 22 Bahman (1er au 11 février) 1357.