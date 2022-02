Des cygnes chanteurs quittent le nord de l’Iran pour aller passer l'hiver dans des contrées plus chaudes

Le vol d'un troupeau de cygnes haut dans le ciel capte toujours notre attention. Ces oiseaux gracieux et majestueux, que tout le monde aime observer dans les étangs du parc, inspirent souvent poètes et artistes.

Parmi ces oiseaux, il existe à la fois des races migratrices et sédentaires. En hiver, vous pouvez facilement voir le cygne dans son habitat habituel près du lac libre de glace.

Cela est dû au fait que les conditions de vie normales conviennent à l'hivernage. La condition principale est que pendant la saison froide, il devrait y avoir suffisamment de nourriture à cet endroit.

Malgré cela, dans la grande majorité des cas, le cygne reste un oiseau migrateur. En hiver, ils se précipitent là où il y a un climat confortable et beaucoup de nourriture.

En nageant, cet oiseau gracieux plie efficacement son cou, tout en gardant son bec et sa tête inclinés par rapport à l'eau. Le cou du muet est assez épais, et donc à une certaine distance, il semble plus court que chez les autres espèces.

En vol, le muet ne fait pas de bruits de trompette forts et à chaque battement d'ailes, vous pouvez entendre le craquement caractéristique des grandes plumes de vol.

La principale espèce de cygnes qui hiverne en Iran est le cygne tuberculé. Le sifflement, qui a donné son nom au cygne, est émis dans les moments d'irritation. De près, cet oiseau se distingue facilement des parents par une grosse croissance près du front.

Shipun est distribué dans le sud de l'Europe et en Asie depuis les régions méridionales de la Suède, de la Pologne, du Danemark à l'ouest jusqu'à la Chine et la Mongolie à l'est. Mais même dans ces régions, le muet est assez rare. Où hiverne le cygne tuberculé ? Il va au nord de la mer Caspienne, en Méditerranée, en Afrique, en Arabie et en Iran, en Inde et en Chine, en Afghanistan.