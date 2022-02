La responsable onusienne a mis en cause l’efficacité des sanctions

New York (IRNA) - La Secrétaire générale adjointe des Nations Unies aux affaires politiques et à la consolidation de la paix a reconnu que les sanctions de l'ONU ne sont plus un outil efficace.

La secrétaire générale adjointe des Nations unies, Rosemary DiCarlo, a quand-même souligné lors de la réunion du Conseil de sécurité des Nations unies que les sanctions restent un outil vital dont dispose le Conseil de sécurité en vertu de la Charte des Nations unies pour garantir la paix et la sécurité internationales. Dans le même temps, cette responsable de l'ONU a déclaré que pour être efficaces, les sanctions doivent faire partie d'une solution politique globale qui s'accompagne de dialogue politique, de médiation, de maintien de la paix et de missions politiques spéciales. « Depuis les années 1990, ces sanctions ont subi des changements importants pour minimiser les conséquences négatives potentielles pour les civils et les pays tiers. », a ajouté DiCarlo. La Secrétaire générale adjointe des Nations Unies a ajouté que presque tous les régimes de sanctions qui soutiennent la résolution des conflits incluent la définition ou la liste des normes conçues pour protéger le droit international humanitaire ou le droit international des droits de l'homme. Pourtant Di Carlo a souligné que l’imposition excessive des sanctions causent des problèmes graves pour les activités humanitaires. Selon cette diplomate américaine, les agents financiers et autres prestataires de services peuvent imposer des conditions supplémentaires aux sanctions, augmenter le coût de la prestation de services ou refuser de fournir les biens et services demandés, et ces actions peuvent entraîner la non-fourniture de l'aide humanitaire.