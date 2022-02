Iran-Oman ; Signature des accords de coopération

Selon l’IRNA, La 19e réunion de la Commission mixte de coopération entre la République islamique d'Iran et le Royaume d'Oman se tient à Mascate les 8 et 9 février, sous la présidence du ministre iranien de l'Industrie, des Mines et du Commerce et le ministre omanais de l'Industrie, du Commerce et de l'Investissement Développement.

« Le premier jour des négociations, les délégations préliminaires et d'experts des deux parties ont entamé leurs entretiens dans divers secteurs, notamment l'économie, le commerce, la banque, les transports, l'énergie, la santé et l'agriculture. » a déclaré le directeur général du bureau arabo-africain de l'Organisation de développement du commerce d'Iran.

Il a poursuivi en précisant que ces pourparlers se sont déroulés sous la forme de cinq comités d'experts : « les deux parties sont parvenues à des accords dans divers domaines, qui devraient se poursuivre le deuxième jour de la réunion dans d'autres domaines, notamment la culture, l'éducation, la science et la technologie. »

« A l'issue de la commission mixte, on s'attend à la signature de plusieurs accords de coopération entre la République islamique d'Iran et Oman. » a-t-il noté.