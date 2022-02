Le comité d'enquête sur l'assassinat des martyrs Soleimani et al-Mohandes se réunit en Irak

« Cette réunion a été organisée pour examiner les dernières évolutions liées à l’enquête et l'échange de documents entre les organes concernées des deux pays ».

En septembre dernier, notre ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, Hossein Amir-Abdollahian, arrivé à Bagdad pour assister à une réunion sur le soutien régional à l'Irak, a déclaré à l'IRNA : « L’appareil diplomatie de la RII donnera suite à cette enquête et assurera le suivi des questions juridiques et internationales de l'assassinat du très haut général Soleimani, commandant de la Force Qods du Corps des gardiens de la Révolution islamique, et d’Abu Mahdi Al-Mohandes, commandant des Hachds (La Mobilisation populaire irakienne).

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench