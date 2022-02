Nucléaire iranien: Nous sommes certainement dans les dernières étapes de la négociation (J.Borell)

Selon l’IRNA, Le huitième cycle des pourparlers sur la levée des sanctions a été repris à Vienne mardi 8 février après quelques jours de respiration, selon un correspondant de l'IRNA sur place.

Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a dit son « espoir » d'une issue rapide même si des divergences importantes demeurent.

« Les deux parties ont fait preuve de volonté. » a-t-il estimé.

« Il y a une offre américaine. Il y a une contre-offre. Je ne sais pas si cela va durer une semaine, deux semaines, trois semaines, mais nous sommes certainement dans les dernières étapes de la négociation ». a ajouté le chef de la diplomatie européenne.

Au premier jour de la reprise du huitième cycle de pourparlers sur la levée des sanctions à Vienne, le négociateur en chef de la Chine a déclaré que les délégations travaillaient pour parvenir à une conclusion finale.

Alors que les négociations à Vienne progressent et que les rendez-vous étaient marqués par d’âpres pourparlers techniques, en particulier lors des septième et huitième cycles, les délégations de négociation à Vienne sont retournées dans leurs capitales respectives au début de la semaine dernière pour des coordinations nécessaires au sujet des questions en suspens et pour prendre des décisions politiques.

Une source proche de l'équipe négociatrice iranienne a déclaré à l’IRNA que cette dernière a fait des consultations détaillées avec les plus hautes autorités de la RII lors de son séjour à Téhéran la semaine dernière et cette semaine. Selon le rapport, l'équipe de négociation iranienne, après des coordinations, dans les quatre domaines à savoir : la levée des sanctions, la vérification de la levée des sanctions, l'obtention de garanties et les engagements nucléaires liés au PGAC (Plan global d’action conjoint sur le nucléaire iranien de 2015), s'est rendue à Vienne avec un ordre du jour clair et en pleine coordination avec les plus hautes autorités décisionnelles du pays.