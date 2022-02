Les pourparlers de Vienne et la résurgence des représentants des médias internationaux

Selon le correspondant de l'IRNA, les pourparlers sur la levée des sanctions ont repris hier soir (mardi) avec une rencontre entre Ali Bagheri Kani, le négociateur en chef de l'Iran, et Enrique Mora, le représentant de l'UE. Bagheri a ensuite rencontré séparément les chefs des délégations de la Russie, de la Chine et de trois pays européens. Les délégations se sont rendues dans les capitales la semaine dernière pour des consultations et des décisions politiques, et sont revenues à Vienne hier pour de nouveaux entretiens.

Pendant cette période, la tente des journalistes, qui s'était effondrée dans les derniers jours du tour précédent en raison du suivi des négociations techniques, a été ravivée avec le retour des journalistes, et les représentants des médias se sont affairés à s'informer des dernières nouvelles.

A la fin du tour précédent, le nombre de reporters avait presque atteint le nombre de doigts, et le ministère autrichien des Affaires étrangères, qui paie les lourds frais d'installation de la tente et de l'équipe de sécurité, a fermé le hall principal et déplacé les journalistes dans une salle plus petite.

Le gouvernement autrichien devrait débourser 15 000 euros par jour pour entretenir la tente des journalistes. Ce montant s'ajoute au coût de l'équipe de sécurité, qui est chargée de sécuriser la tente et l'hôtel Coburg aux côtés de la police de Vienne.

Allen Matten, attaché de presse de l'UE à Vienne, et le porte-parole d'Enrique Mora ont déclaré aux journalistes par e-mail lundi soir que la tente principale rouvrirait mardi à 10 heures. Les journalistes doivent d'abord s'inscrire sur le site Web du gouvernement autrichien pour entrer dans la tente. À leur arrivée, ils doivent fournir la preuve de deux vaccinations coronariennes et d'un test PCI négatif.

Maintenant, la moitié de la tente principale est à nouveau pleine et les journalistes sont en proie aux dernières nouvelles. Lors d'une conversation avec des journalistes, les espoirs d'un accord final dans ce cycle de pourparlers ont été renforcés par les commentaires de l'autre côté, ainsi que la "disponibilité" de l'accord à la préférence des médias internationaux et les déclarations de certains chefs de délégations.