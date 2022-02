Le rétablissement des dérogations aux sanctions par les États-Unis sans conséquence pour les Iraniens

Vendredi, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a signé plusieurs dérogations aux sanctions liées à l'accord iranien de 2015, également connu sous le nom de JCPOA.

Pendant ce temps, un éminent sénateur démocrate américain, Bob Menendez, a exprimé avec véhémence son opposition à l'accord, affirmant que « nous ne pouvons pas permettre à l'Iran de continuer à développer sa capacité nucléaire ».

La dérogation couvrait la conversion du réacteur à eau lourde d'Arak et incluait la fourniture d'uranium enrichi pour le réacteur de recherche iranien à Téhéran ainsi que le transfert à l'étranger du combustible usé et de la ferraille du réacteur.

Les exemptions permettent aux entreprises étrangères de reprendre la coopération là où elles ont laissé les projets nucléaires iraniens. Les dérogations font partie de l'accord de 2015. Ils ont été annulés par l'ancien président américain Donald Trump après qu'il se soit retiré unilatéralement de l'accord en 2018 et ait illégalement imposé des sanctions anti-iraniennes.

La dernière décision américaine annule la décision de l'administration Trump et lève la menace de sanctions contre des pays étrangers, en particulier des entreprises russes, chinoises et européennes qui avaient coopéré avec l'Iran dans le cadre du JCPOA.

Selon des informations parues dans les médias, le rapport du Département d'État américain à ce stade est destiné à faciliter les pourparlers de Vienne sur la relance de l'accord.

Pendant ce temps, l'annonce de la renonciation a incité les faucons à Washington à accuser l'administration Biden de faire des concessions sans obtenir aucun engagement de l'Iran.

Le sénateur Bob Menendez a demandé que le président adopte une position plus dure sur l'Iran. Il a appelé à de nouveaux efforts, notamment des initiatives diplomatiques créatives, une application plus stricte des sanctions et la détermination du Congrès à soutenir la déclaration du président Biden selon laquelle l'Iran n'obtiendra jamais une arme nucléaire sous sa surveillance, ce que l'Iran a nié à plusieurs reprises chercher.

De plus, ces dérogations n'entraîneront pas d'allègement financier pour l'Iran. Il reste donc de solides arguments en faveur d'une aide humanitaire immédiate, car c'est le peuple iranien qui a le plus souffert des sanctions américaines.

L'Iran et les autres signataires du JCPOA sont sur le point de reprendre les pourparlers à Vienne avec l'Iran, affirmant qu'un accord dépend de la levée des sanctions américaines et garantit que Washington ne se retirera plus de l'accord.

L'Iran affirme qu'il y a eu des développements positifs dans les pourparlers de relance du JCPOA à Vienne, mais ils ne répondent pas aux attentes de Téhéran.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Ami Abdollahian, a déclaré que l'accord nucléaire de 2015 n'avait eu aucun avantage économique pour l'Iran ces dernières années.

Amir-Abdollahian affirme que Téhéran recherche fermement et explicitement un bon accord qui garantirait les avantages économiques de l'Iran de manière fiable et durable. «Je pense que c'est un acte symbolique. Je pense donc que l'administration Joe Biden peut faire mieux que cela ... en commençant à lever toutes les sanctions sur l'énorme quantité d'argent gelée, nous parlons de dizaines de milliards de dollars gelés dans des banques étrangères qui appartiennent à l'Iran, et ce sera une étape positive, pas une étape symbolique.»

Un jour après que l'administration du président américain Joe Biden a rétabli une dérogation aux sanctions, qui avait été annulée par son prédécesseur Donald J Trump en mai 2020, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a déclaré que Washington devait faire preuve de bonne volonté sur le terrain, pas seulement sur papier.

Il a également déclaré que l'Iran exigeait des garanties à tous les niveaux politique, juridique et économique.

Des accords ont été conclus dans certains domaines, mais l'équipe de négociation iranienne poursuivra sérieusement l'obtention de garanties tangibles de la part des parties occidentales à l'accord, garanties qu'elles respecteront leurs engagements dans le cadre d'un éventuel accord de Vienne.

C'est en réaction aux récents commentaires de l'envoyé spécial américain pour l'Iran, Robert Malley, qui a déclaré que Washington ne pouvait pas garantir l'adhésion de la prochaine administration au JCPOA.

L'Iran a déclaré à maintes reprises que l'un de ses principaux problèmes était d'obtenir les garanties nécessaires de la part des autres parties, en particulier de l'Occident, dans les pourparlers de Vienne,

Il n'y a aucune garantie pour l'Iran que même Joe Biden, après la signature de cet accord qui va être signé ou sera signé bientôt, peut-être dans les deux prochains mois, sera respecté.

Le responsable iranien de la sécurité, Ali Shamkhani, a déclaré que des avantages économiques réels, effectifs et vérifiables pour l'Iran sont nécessaires pour parvenir à un accord à Vienne, Shamkhani a souligné que faire semblant de lever les sanctions est tout sauf constructif.

Il a ajouté que l'Iran a le droit légal de continuer à développer une technologie nucléaire pacifique. Ses commentaires sont intervenus alors que l'Iran attend maintenant une décision politique des États-Unis et des pays européens pour une percée dans les pourparlers de relance des sanctions à Vienne.