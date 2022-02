Le Patriarche suprême et Catholicos de tous les Arméniens a remercié l'Iran

Cette figure religieuse a qualifié les relations entre l'Iran et l'Arménie de bon voisinage de deux religions et civilisations, et a qualifié le 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre l'Arménie et l'Iran de «bonne occasion de développer la coopération pour surmonter les défis dans le monde du double standard et du droit».

Karékine II a poursuivi ce message en disant que les liens culturels étroits entre les deux pays renforçaient la relation de longue date entre eux et mettaient l'accent sur leur développement comme base pour établir une paix durable dans la région.