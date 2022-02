Anniversaire de la victoire de la Révolution islamique : les ambassadeurs étrangers à Téhéran reçus par le Président Raïssi

Selon l’IRNA, les ambassadeurs et les chefs de délégations et organisations étrangères en poste à Téhéran ont rencontré le Président Raïssi, ce jeudi 10 février, à la veille de la date grandiose du 11 février, marquant l’anniversaire de la victoire glorieuse de la Révolution islamique d’Iran en 1979.

Lors de ces réunions, les ambassadeurs étrangers résidant en Iran ont transmis le message de félicitations de hautes autorités de leurs pays respectifs au Président Raïssi à l'occasion de l'anniversaire de la victoire de la Révolution islamique et ont mis l'accent sur le développement et le renforcement des relations avec la République islamique d'Iran.

Le Président de la République islamique d'Iran a remercié les ambassadeurs et les chefs de délégations et organisations étrangères en poste à Téhéran et a retransmis à cette occasion le message de paix et d'amitié de notre pays en faveur des interactions mondiales pour diffuser la culture de paix et d'amitié entre les pays et les nations.

Le Président a décrit le message de la Révolution islamique comme le déni de l'hégémonie et de la domination, la défense des opprimés et le droit à l'autodétermination et a déclaré : « Ces idéaux sont des valeurs universelles dont le rejet signifie le rejet des valeurs humaines et morales. Certes la nation iranienne continue dans ce sens et reste déterminée à atteindre ses objectifs et à réaliser ses idéaux. »

Affirmant que la grande nation iranienne célèbre ces jours-ci le quarante-troisième anniversaire de la victoire de la Révolution islamique, le Président a ajouté : « Cette Révolution est le fruit de la profonde croyance du peuple dans les principes et valeurs transcendants de l'islam, de la quête de la liberté et de la justice ainsi que d’un leadership intelligent. »

Le Président a décrit le message de la Révolution islamique comme le rejet de l'hégémonie, de la domination et de la non-ingérence des puissances mondiales dans les affaires intérieures des nations indépendantes. Le message de cette Révolution est la défense des opprimés et du droit à l'autodétermination et à l'indépendance dans les affaires intérieures et étrangères. S'y opposer signifie rejeter les valeurs humaines et morales, et la fière nation iranienne sait toujours rester déterminée pour donner suite à ses idéaux. »

M.Raïssi a décrit « le multilatéralisme, le dynamisme et l'intelligence éveillée » comme les caractéristiques de la politique étrangère de la République islamique.

« La politique étrangère du gouvernement démocratique et issu du peuple de la RII, depuis le début de son avènement repose sur les principes et les valeurs inscrits dans la Constitution et s'appuie également sur les bonnes directives du Leader de la RII, ayatollah Khamenei, basées sur les trois priorités à savoir : l'interaction maximale avec les pays voisins , alliés et partenaire, prêter attention aux potentiels des organisations régionales et internationales et le développement de la diplomatie économique » a insisté le Chef du gouvernement iranien avant d’indiquer qu’ « heureusement nous avons fait de bons pas dans ce sens. »

