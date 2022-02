Paquet de proposition occidentale dans les pourparlers de Vienne : le récit ?

Récemment, il y a eu une information diffusée par les médias selon laquelle les parties occidentales ont présenté un nouveau paquet de propositions à l'Iran, suggérant ainsi que la balle est désormais dans le camp de la République islamique d'Iran.

Tout d'abord, il ne faut oublier que les négociations ont progressé grâce aux initiatives de l'équipe négociatrice iranienne, ce qui a été même reconnu par toutes les délégations. Maintenant les pourparlers sont entrés dans une phase où les États-Unis, en tant que partie qui a abandonné unilatéralement l'accord de 2015, doivent décider s'ils acceptent les revendications légitimes de l'Iran ou pas.

Deuxièmement, l'échange de propositions entre les délégations est en soi l'une des composantes des négociations multilatérales et la nature même du dialogue. Il n'est donc point anormal que les parties se fassent des propositions, et dans certains cas différentes propositions sont échangées entre les parties à la négociation plusieurs fois dans la même journée, ce qui est un signe du dynamisme et du sérieux des parties engagés dans les pourparlers pour parvenir à un accord définitif.

Dès le début des pourparlers, diverses propositions et initiatives ont été soulevées et discutées. Il convient de noter que jusqu'à présent, la plupart des idées nouvelles et des mécanismes innovants sur diverses questions, y compris celle de la vérification des engagements de l'autre partie, ont été proposés par la délégation iranienne, et l'une des critiques formulées à l’égard de l'Occident a été le manque de propositions et d'initiatives pour résoudre les problèmes en suspens.

Par conséquent, quelle que soit l'exactitude des allégations avancées par les médias et le contenu des propositions qui peuvent être sur la table, la question de l'échange de solutions est en elle-même chose normale et ne mérite pas tant de bruit.

