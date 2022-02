La cérémonie de commémoration de la victoire de la révolution islamique d'Iran s'est tenue à Vienne en présence de l'équipe iranienne de négociation

Selon un correspondant d'IRNA à Vienne, dans cette cérémonie qui a eu lieu à l'ambassade d'Iran, Ali Bagheri Kani, vice-ministre iranien des Affaires étrangères et négociateur en chef, Abbas Bagherpour Ardakani, ambassadeur d'Iran à Vienne et des diplomates de notre pays étaient présents.

Le représentant du Guide suprême et le chef du Centre islamique Imam Ali à Vienne, ainsi qu'un certain nombre de membres de cette organisation, ont participé à la cérémonie de la commémoration de la Révolution islamique.

L'équipe de négociation iranienne dirigée par Ali Bagheri Kani est à Vienne depuis mardi dernier pour poursuivre le huitième cycle de pourparlers sur la levée des sanctions.

Le huitième cycle de pourparlers, qui a débuté à Vienne le 27 Décembre 2021, est l'un des plus longs cycles de négociations, et les participants sont occupés à finaliser le projet de texte de l'accord et à trancher sur certaines questions controversées.