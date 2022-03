Plusieurs dirigeants mondiaux envoient des messages de félicitations à l'Iran à l'occasion de l'anniversaire de la révolution

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a reçu des messages de félicitations d'un certain nombre de ses homologues étrangers à l'occasion de la fête nationale iranienne, qui marque l'anniversaire de la victoire de la révolution islamique en Iran en 1979.

Les ministres des Affaires étrangères de la Suisse, de la Russie, de la Chine, du Japon, de la Pologne, de la Turquie, du Pakistan, de la Roumanie, de l'Estonie, du Tadjikistan, de l'Ouzbékistan, de la République d'Azerbaïdjan, de la Biélorussie, du Kirghizistan, de la Corée du Nord et de la Syrie ont, dans des messages séparés, félicité cette heureuse occasion.

Dans leurs messages, les ministres des Affaires étrangères ont souligné les relations amicales et étroites avec l'Iran et ont exprimé l'espoir qu'à l'occasion du 43e anniversaire de la victoire, les relations bilatérales se développeraient dans toutes les dimensions et la coopération mutuelle sur la scène internationale serait renforcée.

"Je suis convaincu qu'à la lumière des valeurs d'amitié et de fraternité ainsi que des points communs historiques des peuples iranien et tadjik, les relations bénéfiques entre les deux pays se développeront davantage et ouvriront la voie à de nouveaux aspects constructifs dans les relations entre les deux pays. ", a déclaré le ministre tadjik des Affaires étrangères dans son message.

En outre, les médias yéménites ont rapporté que le ministre yéménite des Affaires étrangères, Hisham Sharaf, dans une lettre à Amir Abdollahian, l'a félicité ainsi que le peuple iranien.

Le ministre croate des Affaires étrangères a également félicité l'anniversaire de la victoire de la révolution islamique d'Iran en 1979 et a souhaité la paix et la prospérité au pays et à la noble nation de l'Iran islamique.

« Cette année est une année spéciale pour les deux pays, alors que nous célébrons le 30e anniversaire de l'établissement de nos relations diplomatiques. Au cours des deux dernières années, nos deux pays, ainsi que le monde entier, ont été confrontés à des circonstances extraordinaires qui ont affecté la vie de nos citoyens et notre économie », a-t-il ajouté.

«Je crois sincèrement que non seulement nous pouvons surmonter tous les obstacles, mais aussi améliorer encore nos relations amicales dans l'intérêt des deux pays et de notre peuple», a déclaré Gordan Grlić-Radman.

En outre, le ministre des Affaires étrangères du Pakistan, Shah Mahmood Qureshi, a félicité son homologue iranien à l'occasion du 43e anniversaire de la glorieuse victoire de la révolution islamique.

"Je suis heureux de vous transmettre mes salutations les plus chaleureuses, ainsi qu'au peuple frère d'Iran, à l'occasion du 43e anniversaire de la révolution islamique de la République islamique d'Iran", a-t-il déclaré.

Qureshi a noté que le peuple iranien partage des liens historiques, géographiques et culturels avec le Pakistan.

"Je suis impatient de travailler en étroite collaboration avec vous pour consolider davantage nos liens dans l'intérêt mutuel des deux pays", a-t-il déclaré.

Entre-temps, le sultan d'Oman Haitham bin Tariq a félicité le peuple et les responsables iraniens à l'occasion du 43e anniversaire de la victoire de la révolution islamique de 1979.

Dans sa lettre au président iranien Ebrahim Raïssi, le sultan d'Oman a déclaré : "Je vous souhaite, à vous et à votre nation, bonne santé, bonheur, progrès et prospérité".

En outre, l'émir du Qatar Tamim bin Hamad Al Thani a adressé ses félicitations à l'occasion du 43e anniversaire de la victoire de la révolution islamique iranienne.

Entre-temps, le président tadjik Emomali Rahmon a félicité l'Iran à l'occasion du 43e anniversaire de la victoire de la révolution islamique, appelant au développement d'une coopération totale entre Douchanbé et Téhéran.

Dans un message au président Raïssi, Rahmon a félicité le président et le peuple de la République islamique d'Iran pour l'anniversaire de la victoire de la révolution islamique du président, du gouvernement et du peuple tadjiks.

Exprimant sa satisfaction pour les réalisations remarquables à la suite d'une vaste coopération entre les deux pays, le président tadjik a appelé à l'expansion des liens mutuels dans différents domaines afin de protéger les intérêts des deux nations.

L'Iran et le Tadjikistan jouissent d'une compréhension mutuelle et d'un renforcement de la confiance ; ainsi, la poursuite des efforts à cet égard, y compris des consultations constantes au plus haut niveau, est de la plus haute importance, a noté Rahmon.

Le président tadjik a poursuivi en disant qu'il est sûr que les capacités existantes pour le développement des relations Iran-Tadjikistan dans tous les domaines seront utilisées correctement en raison de la détermination commune et des efforts constructifs.

Il a prié Dieu tout-puissant pour la santé et le succès de son homologue iranien ainsi que la paix, la stabilité et le progrès de la nation iranienne, qu'il a décrite comme l'amie du peuple tadjik.

En outre, le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, dans une lettre au président Raïssi vendredi, l'a félicité à l'occasion du 43e anniversaire de la révolution islamique.

Dans son message de félicitations au président Rayeesi, le président Aliyev a évoqué les relations profondément enracinées entre l'Iran et la République d'Azerbaïdjan, affirmant que les deux nations partageaient des valeurs morales communes.

Soulignant la nécessité d'élargir les relations bilatérales entre l'Iran et la République d'Azerbaïdjan, il a noté que les discussions politiques de haut niveau, les réunions mutuelles régulières, les documents signés créent une forte motivation pour renforcer leur coopération.

Il a en outre noté que le renforcement des relations Iran-Azerbaïdjan dans les domaines économique, commercial, énergétique et des transports est un exemple évident de ces relations en développement.

Les relations Iran-Azerbaïdjan seront développées et renforcées grâce à leurs efforts conjoints au profit des deux nations, a souligné Aliyev.

Le président azéri dans son message a souhaité prospérité et succès à la nation et au gouvernement iraniens.

Des millions d'Iraniens organisent chaque année des rassemblements dans tout le pays pour célébrer l'anniversaire de la révolution islamique de 1979, qui marque le renversement de la dynastie Pahlavi soutenue par les États-Unis.

Les cérémonies sont suivies par des hauts fonctionnaires et des milliers de personnes de tous horizons à travers le pays.

Dirigés par le fondateur de la Révolution, l'imam Khomeiny, les Iraniens ont affronté les forces du mandataire américain Mohammad-Reza Pahlavi à la fin de 1977 pour mettre fin à son règne oppressif, cruel et autocratique sur le pays.

En décembre 1978, des millions d'Iraniens descendraient régulièrement dans la rue pour protester contre la politique du Shah.

Le grand ayatollah Ruhollah Khomeini est revenu d'exil en Iran pour être reçu par des millions de foules enthousiastes après le départ du Shah à la mi-janvier 1979. Deux semaines plus tard, le pays a vu la victoire de la révolution islamique.

L'effondrement final du régime du Shah est survenu le 11 février lorsque l'armée a renoncé à sa loyauté envers le Shah et a rejoint les forces révolutionnaires.

Ce jour-là, il y a 43 ans, les gens sont descendus dans la rue pour célébrer l'effondrement de la dynastie Pahlavi et l'émergence de la nouvelle ère.