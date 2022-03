Pourparlers de Vienne : retour du vice-ministre iranien des AE chargé de la diplomatie économique

Selon le correspondant de l'IRNA à Vienne, « Mahdi Safari » était présent au septième cycle des pourparlers de Vienne et a rencontré un certain nombre de responsables autrichiens en marge des pourparlers.

Concernant le contenu de sa dernière rencontre avec le vice-ministre autrichien de l'Economie, le diplomate de la République islamique d'Iran a déclaré que les deux parties étaient convenues de prolonger la feuille de route de la coopération économique austro-iranienne de 5 à 10 ans.

La troisième réunion d'experts dans le cadre du huitième cycle de négociations nucléaires pour la levée des sanctions s'est tenue vendredi à l'hôtel Coburg à Vienne.

Le huitième cycle de pourparlers, qui a débuté à Vienne le 27 Décembre 2021, est l'un des plus longs cycles de négociations, et les participants sont occupés à finaliser le projet de texte de l'accord et à trancher sur certaines questions controversées.