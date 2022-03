Quelle nationalité est la plus accro aux smartphones ?

Des chercheurs de l'Université McGill à Montréal, au Canada, ont rapporté dans une étude sur l'utilisation des smartphones entre 2014 et 2020, que la Chine, l’Arabie Saoudite et la Malaisie font partie des pays avec les taux les plus élevés de SMARTPHONE.

Des experts ont effectué une méta-analyse d’études antérieures sur l’utilisation des smartphones chez diverses nationalités.

Les données étaient basées sur 34 000 jeunes participants dans 24 pays à travers le monde

Ils ont trouvé que la Chine se classe au premier rang pour l’utilisation des smartphones, suivie de l’Arabie saoudite

Le Royaume-Uni n’est classé que 16e sur 24 nations, devant les États-Unis, la France et l’Allemagne

L'étude a révélé que le Brésil, la Corée du Sud et l'Iran se classaient respectivement de la quatrième à la sixième place pour l'utilisation problématique des téléphones mobiles, et que le Canada se classait septième, toujours selon l’étude menée par des chercheurs de l'Université McGill.

