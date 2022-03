Le volume d'eau du lac d'Urmia est de 160 millions de mètres cubes de plus qu'au début de l'année humide

Urmia - IRNA - Le Vice-ministre iranien pour la Protection et l’Exploitation de la compagnie régionale des eaux de l'Azerbaïdjan occidental a déclaré: « Le niveau du lac d'Urmia a augmenté ces dernières semaines en raison de bonnes précipitations et le volume d'eau dans le lac est maintenant de 160 millions de mètres cubes de plus qu'au début de l'année hydrologique en cours (Début octobre).

Javad Mohammadi, s'exprimant dans une interview accordée à l'IRNA samedi 12 février, a ajouté : « Selon les dernières données de surveillance, il y a 2 milliards et 890 millions de mètres cubes d'eau dans le lac d'Ourmia, alors que ce chiffre était de 2 milliards et 730 millions de mètres cubes au début de l'actuel année hydrologique. » Il a ajouté: « En outre, le niveau du lac d'Ourmia a atteint 1 270 mètres et 70 centimètres, alors que ce chiffre était de 1 270 mètres et 65 centimètres au début de l'année hydrologique en cours ( octobre 1400). Ce qui montre une augmentation de cinq centimètres. » Le lac d'Ourmia est le deuxième plus grand lac salé du Moyen-Orient, juste derrière la mer Caspienne. Un véritable paradis pour les oiseaux et les baigneurs. Mais depuis le début des années 1970, sous l'action de la Nature et l'Homme, ce joyau situé dans le nord ouest de l'Iran s'est rétréci. Au cours des dernières années, l'Iran a émis tout son possibles pour le sauver.