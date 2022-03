Volley-ball assis : l’Iranien Moammeri devient l'entraîneur-chef de l’équipe italienne

Selon l'IRNA, l'équipe nationale iranienne de volley-ball assis est une puissance incontestée du sport dans le monde. Au cours des quatre dernières décennies, cette équipe a remporté 7 médailles d'or et 2 médailles d'argent à différentes époques et a été l'un des prétendants et champions des compétitions mondiales.

Le dernier honneur du volleyball assis iranien a été de remporter la médaille d'or aux Jeux paralympiques de Tokyo, qui a été gagné sous la direction de Hadi Rezaï. La place dominant du volleyball assis iranien dans le monde a poussé certains pays à utiliser des théoriciens iraniens pour renforcer leurs équipes respectifs.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench