Iran : site de lancement de satellites de recherche à Chabahar

Selon l’IRNA, « La création de ce site renforcera les relations entre l'Iran et les pays cibles, dont la Chine et l'Inde dans le domaine des sciences spatiales, et nous pensons que la zone libre de Chabahar, en plus de devenir la plaque tournante sidérurgique et pétrochimique du pays dans un avenir pas trop lointain, a la capacité d'assurer le lancement de satellites de recherche, de mesure et de recherche. » a déclaré le chef de l'Organisation de la zone libre de Chabahar.

« Nous envisageons de progresser dans la discussion des nouvelles technologies et de créer une concurrence positive dans les macro-plans du pays. À cet égard, nous sommes prêts à coopérer avec l'Agence spatiale iranienne et à établir une base de recherche sur le lancement de satellites pour orienter les activités vers les connaissances de base. Ce sera dans tous les domaines.

L'agence spatiale iranienne est l'organisme de la République iranienne qui s'occupe du programme spatial iranien.

L'Iran est l'un des 24 membres fondateurs du Comité des Nations Unies sur les utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique (COPUOS), qui était mis en place le 13 décembre 1958.