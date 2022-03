Célébration du 43e anniversaire de la révolution islamique d'Iran en Serbie

Selon l’IRNA, L'ambassadeur de la République islamique d'Iran à Belgrade a déclaré : « le discours principal de la révolution islamique d'Iran est l'indépendance, la liberté et la démocratie religieuse. »

« La Révolution islamique continue d'inspirer la liberté, la moralité, la rationalité, la spiritualité, la justice, la paix et la stabilité justes et durables, l'indépendance, le déni de la domination et de l'oppression, et la défense des droits des nations. Ces valeurs ont été institutionnalisées lors de la révolution islamique d'Iran. » a-t-il ajouté.

Cette année, en raison de l’épidémie de coronavirus, la cérémonie de 22 Bahman a été célébrée de manière limitée et dans le respect des protocoles sanitaires.