Le vol direct reliant Téhéran à Caracas pour les touristes commence à partir de fin mars 2022

Téhéran - IRNA - Le vice-ministre vénézuélien des transports aériens Ramón Velázque et président de la compagnie aérienne vénézuélienne Conviasa, a déclaré que son pays se prépare à des vols directs entre Caracas et Téhéran à partir de fin mars pour les déplacements des touristes, des hommes d'affaires et des industriels.

La compagnie aérienne Conviasa affirme que la décision de commencer des vols reliant les deux capitales a été prise car les deux parties qui ont bien géré la pandémie de coronavirus.

La compagnie aérienne affirme également que l'industrie du tourisme est importante pour le Venezuela. Selon la société, des dizaines de voyagistes iraniens devraient se rendre au Venezuela début mars pour être informés des attractions touristiques du pays d'Amérique latine. Ceci, dit la compagnie aérienne, sera la première étape vers le démarrage de vols commerciaux entre les deux pays. Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench