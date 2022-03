Amir Abdollahian et Lavrov discutent des résultats du récent sommet Irano-russe et des pourparlers de Vienne

Moscou - IRNA - Les Ministres russe et iranien des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov et Hossein Amir-Abdollahian ont discuté ce lundi au téléphone des résultats du sommet Irano-russe (rencontre entre les Président Raïssi et Poutine) et des pourparlers de Vienne sur le JCPOA et de la crise en Ukraine.

Selon IRNA, le ministère russe des Affaires étrangères a annoncé dans un communiqué lundi soir 14 février : « Au cours de la conversation téléphonique, Amir Abdollahian et Lavrov ont discuté de la mise en œuvre des accords conclus lors de la récente visite du Président Raïssi à Moscou et de sa rencontre avec le Président russe Vladimir Poutine. » Les deux parties ont procédé à un échange de vues sur le Plan d'action global conjoint sur le nucléaire de 2015 (PGAC, JCPOA selon son acronyme anglais) dans le cadre des pourparlers de Vienne sur la relance et la mise en œuvre du Pacte multilatéral dans son état initial approuvé et endossé par le Conseil de sécurité de l'ONU. Les deux très hauts diplomates iranien et russe ont noté les progrès significatifs réalisés dans ce domaine et les ont qualifié de « très importants ».