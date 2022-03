L’Iran prêt à promouvoir la coopération avec l'ONU dans le maintien de la paix

Lors de la session de discussion conjointe à l'ouverture du Comité spécial des opérations de maintien de la paix des Nations unies (C-34) tenue lundi 14 février à New York, aux États-Unis, le diplomate iranien a déclaré que les opérations de maintien de la paix de l'ONU jouaient toujours un rôle décisif dans la préservation de la paix et de la sécurité internationales ; et le Comité spécial de maintien de la paix de l'Assemblée générale des Nations Unies a également une position particulière dans l'examen approfondi de tous les aspects des opérations de maintien de la paix.

Dans ce contexte, «la République islamique d'Iran est prête à participer aux missions du Comité spécial des Nations unies en envoyant des militaires, des policiers, des observateurs militaires et des brigades logistiques», a promis l’envoyé iranien.

Les opérations de maintien de la paix des Nations Unies doivent être exécutées dans le respect de l'ensemble des objectifs de la Charte des Nations Unies, ainsi que s'abstenir de recourir à la force, sauf en cas de légitime défense, et au milieu du consentement mutuel des deux parties aux conflits, et en observant une neutralité totale », a-t-il ajouté.

Takht Ravanchi a souligné que le respect de la souveraineté, de l'indépendance politique et de l'intégrité territoriale de tous les pays, et l'abstention de toute ingérence dans leurs affaires intérieures devraient être observés dans de telles opérations.