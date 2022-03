Le badiste de l’équipe nationale australienne apprécie son séjour en Iran

« C'est la première fois que je viens en Iran et que j'apprécie d'être dans ce pays », a déclaré Adam Dalman à l’IRNA mercredi 16 février. Dans les compétitions de la Coupe de Fajr, organisées par l’Iran, je n'ai pas pu jouer beaucoup et faire de mon mieux car j'ai perdu le match lors de ma première rencontre qui était contre l'équipe nationale ukrainienne. »

Il a ajouté : « J'ai été déçu de ce match et c'était un match difficile, mais je voulais faire de mon mieux et j'ai bien joué. Il faut reconnaître que l'adversaire ukrainien était plus rapide et meilleur. »

Il a poursuivi : « Mon classement mondial est de 295 et c'était mon premier match en novembre. Je n'avais jamais participé aux compétitions de la Coupe de Fajr mais j'avais entendu parler de ces compétitions. Mes défis pour participer à ces jeux c'était un peu l’obtention du visa iranien, sans oublier les conditions difficiles imposée par la pandémie du Covid et la longue distance entre nos deux pays.

« J'ai été impressionné par le niveau de jeu des badistes iraniens et j'ai vu certains de ces joueurs jouer à Bahreïn et j'ai été surpris par leur performance », a encore déclaré le joueur de l'équipe nationale australienne.

« Après avoir participé au tournoi international de la Coupe de Fajr, je vais me concentrer sur le championnat national et la tournée australienne, car ces compétitions sont très importantes pour moi », a-t-il conclu.

