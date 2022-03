Nous soutiendrions certainement les efforts d'avoir un engagement direct avec les Iraniens (Maison Blanche)

«Nous soutiendrions certainement les efforts ou la possibilité d'avoir un engagement direct avec les Iraniens. notre objectif reste de trouver un accord qui réponde aux préoccupations fondamentales de toutes les parties

Et s’il n’est pas atteint dans les semaines à venir – comme nous l’avons déjà dit, mais cela reste le cas – les progrès nucléaires continus de l’Iran nous empêcheront de revenir au JCPOA.

Dans le cadre du JCPOA, le programme iranien était étroitement limité et contrôlé par des inspecteurs internationaux. Depuis que l'administration précédente a mis fin à la participation des États-Unis, l'Iran a rapidement accéléré et réduit la coopération. Et c'est pourquoi nous sommes là où nous sommes.

Mais nous – ils continuent de s'engager – de ma dernière mise à jour à ce sujet. Mais, encore une fois, je répète que le président Biden a demandé à une équipe de présenter – de rassembler une gamme d'options au cas où celles-ci devraient être envisagées», a déclaré Jen Psaki lors d'une conférence de presse à Washington mercredi, alors que la délégation iranienne a mis sur la table ses propositions et ses exigences claires sur les questions restantes conformément aux principes et aux instructions, et maintenant la balle est dans le camp du côté occidental.