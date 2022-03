L’ennemi sait que l'Iran n'a jamais cherché à se doter d'armes nucléaires (le Leader)

Ce qui suit est un extrait du discours de l'imam Khamenei lors d'une vidéoconférence avec le peuple de la province de l'Azerbaïdjan de l’Est à l'occasion de l'anniversaire du soulèvement du peuple de Tabriz contre le régime Pahlavi le 18 février 1978.

De jour en jour, le monde devient de plus en plus dépendant de l'énergie nucléaire. Tôt ou tard, nous aussi, nous aurons un besoin inévitable de l'énergie nucléaire pacifique. Si nous n’y pensons pas aujourd'hui, ce sera trop tard demain et nos mains seront vides.

Ils savent que le programme nucléaire iranien est pacifique. Ils font pourtant des allégations absurdes pour insinuer que l'Iran est proche de produire la bombe. Ils veulent que la nation iranienne soit confrontée à des problèmes quand, demain, elle aura besoin de cette énergie.

Pour ce qui est de JCPOA, en 2015 et 2016, mon objection était que certains points devraient être observés dans le JCPOA pour qu'aucun autre problème ne se pose plus tard. Eh bien, certains d'entre eux ont été ignorés, donnant lieu à ces problèmes postérieurs dont on est témoin.

Il y a deux outils entre les mains de l'ennemi pour séparer le peuple du Système et changer la pensée et la façon de penser des gens : l'hostilité économique et l'hostilité médiatique. Les jeunes doivent s'y opposer. La Nation Iranienne doit s'opposer à ces deux attitudes.

Sur le plan diplomatique, nos estimés frères révolutionnaires travaillent pour la levée des sanctions et convaincre l'autre partie. C'est bien mais le plus important est d’annuler les sanctions via la production nationale, le dynamisme économique et l’économie basée sur le savoir.

Le slogan de la Révolution est de résister aux puissances arrogantes. Dieu soit loué, la nation iranienne a été bénie par cette résistance qui a affecté la région. Aujourd'hui, la prestance de l’Arrogance a été brisée dans la région et les nations se prononcent contre les USA.

Le fait que le front d’Arrogance fait ainsi preuve d'inimitié contre la R.I.I. et la nation révolutionnaire d'Iran, prouve que la Révolution est vivante; Si ce n’était pas pour la Révolution, il n'aurait pas montré autant de méchanceté contre la nation iranienne.

«La Révolution est vivante» veut dire : l'attachement des nouvelles générations du pays aux idéaux de la Révolution, à savoir : indépendance, dignité, bien-être, justice sociale, établissement de la société islamique et enfin, réalisation d'une Nouvelle Civilisation Islamique.

La victoire de la Révolution Islamique d'Iran était due à la présence du peuple dans l'arène, sur le champ et dans les rues. Cette Révolution n'a pas atteint la victoire par les armes, les jeux politiques ou les rivalités entre les partis, mais par la présence du peuple.

Certaines révolutions ont franchi des étapes importantes mais n'ont pas réussi car leurs dirigeants ou adeptes étaient soit fatigués ou déçus, soit distraits par des loisirs matériels ou des conflits internes. Or la continuité du mouvement est la clé de la victoire de tout acte.

La continuité du mouvement révolutionnaire veut dire viser et accomplir tous les objectifs actuels et futurs de la Révolution. Si notre pays s’en était éloigné, l’ennemi ne montrerait pas autant d’animosité envers la R.I.I. ; ces animosités prouvent notre fidélité et engagement.